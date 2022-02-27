T1張智峰復出首戰 雲豹不敵太陽

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹今天決勝節最多落後21分，展現韌性追成3分差，但仍無功而返，以102比108不敵台中葳格太陽，而40歲張智峰在雲豹先發首秀得10分、3籃板。

T1聯盟今天在台中、台南兩地開打，首場由桃園雲豹與台中太陽交手，另一場由台南台鋼獵鷹在主場嘉藥紹宗體育館迎戰新北中信特攻。

後衛張智峰現年40歲，在超級籃球聯賽（SBL）生涯15年全部效力達欣工程，不但是SBL單場投進最多三分球紀錄保持人，擁有「拚命三郎」、「馴獸師」稱號，他在2018年退休，轉任達欣助理教練，隔年接手中原大學籃球隊教練職務。

雲豹開季至今戰績低迷，1勝10敗，近期苦吞8連敗，在2月8日宣布找來張智峰助陣。張智峰歷經調整，今天在與太陽一役中，首度披上雲豹戰袍就以先發之姿上陣，開賽連2次出手都得分，進帳4分，雲豹首節以30比19領先。

雲豹次節命中率僅剩15%，反觀太陽攻勢多點開花，太陽以45比43反超。

太陽亞洲外援何喬登（Jordan Heading）上半場出手機會不多，未能添得分數，第3節才在外線開火，單節攻下10分，與洋將桑尼（Sani Sakakini）聯手，再將領先優勢擴大至11分。

太陽決勝節最多領先21分，雲豹盧捷閔、洋將戴維斯（Deyonta Davis）、吉倫（JohnGillon）輪流挺身而出，最後關頭追成僅落後3分，太陽洋將塔克（Anthony Tucker）在倒數18.84秒飆進三分球，澆熄雲豹反撲氣焰，雲豹最終以6分差距吞敗，吞下本季第11敗。

桑尼攻下全隊最多的29分、14籃板，塔克進帳20分、6籃板、5助攻、7抄截，其中抄截數追平中信特攻林秉聖保持單場最多的紀錄。

張智峰在雲豹首秀出賽32分鐘，斬獲10分、3籃板、3助攻，隊友吉倫貢獻26分、10籃板、6助攻，戴維斯進帳19分、18籃板、5阻攻，其中阻攻數追平自己所保有的聯盟紀錄。（編輯：管中維）1110227