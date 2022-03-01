2022台東鐵人三項國際賽 3/5一連2天登場

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去年延賽台東國際鐵人三項賽5日起一連兩天將重回台東森林公園、活水湖畔，有近200名在台外籍選手和近千名台灣選手同場競技，提醒民眾注意道路交管，提早改道。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月1日

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（中央社記者李先鳳台東1日電）受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，去年延賽台東國際鐵人三項賽5日起一連兩天將重回台東森林公園、活水湖畔，有近200名在台外籍選手和近千名台灣選手同場競技。

包括「2022 MaiCoin IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan 台東國際鐵人三項賽」、「2022 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人三項賽」、「2022 IRONKIDS 台東國際小鐵人三項賽」，5、6日在台東活水湖、東海岸、南迴及台東市區舉行。獲得「全運會鐵人三項賽個人組」男子組冠軍四連霸的得主張團畯、台灣首位「百金鐵后」張嘉家等多位國內鐵人三項好手，以及藝人與名人參賽。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，運動結合當地觀光特色，是IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人三項賽重要亮點，今年是連續5年在台東辦理(去年因疫情延賽)。

這項賽事在2016年首度將國際賽事規格融入媲美國際級賽道的台東；2017年全球IRONMAN 70.3賽事票選中，擊敗全球108個國家獲得「WILL ATTEND NEXT YEAR」最想再參賽獎項第三名的殊榮，連續兩年獲得全球鐵人選手肯定，讓世界各國選手及台東民眾享受國際級的鐵人三項盛會。

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交觀處新聞稿表示，為提高賽事安全至國際等級，5日（週六）清晨4時至上午10時將封閉台東大堤（活水湖至志航路段），中華大橋（中華路聯絡道南北雙向）、馬亨亨大道東往西向慢車道、自行車道（臨海路－志航路段），汽機車行駛馬亨亨大道快車道。

6日（週日）一早6時至下午1時，中華大橋北端（富岡加油站）至北太麻里橋（北端）靠海線（南往北）雙線道進行封閉，另一側進行調撥。台11線、台9線濱海區居民（靠海區域），改走替代道路進出（大同路、四川路1段、中華路4段611巷、知本路1段765巷、知本路2段 571巷、美和聯絡道、三和海濱公園），其餘橫向道路將進行管制封閉。提醒民眾注意道路交管，提早改道。（編輯：孫承武）1110301