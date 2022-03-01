UBA政大4連勝 游艾喆剩餘8強賽恐缺席

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）UBA政治大學今天以109比77大勝義守大學，收下4連勝，談到傷兵狀況，教頭陳子威表示，游艾喆疑似腦震盪、外籍生歐力士腳傷，基於保護球員立場，可能8強賽都不會再上場。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽在台大綜合體育館舉行，8隊進行單循環賽，力拚4強門票，政大今天與義守交手，政大6人得分雙位數，以林彥廷27分、11籃板表現最佳，張鎮衙斬獲20分、9籃板，政大以32分差帶走比賽勝利，4連勝到手。

義守邱子軒左眼眼角膜破裂，僅休息1場，今天再度上陣，出賽19分鐘，拿下6分、6籃板、4助攻。

政大前一役傷了游艾喆與拉脫維亞籍外籍生歐力士（Rolands Opalevs），陳子威賽後接受媒體聯訪時談到傷兵近況，他表示，游艾喆疑似腦震盪，這幾天需再觀察，「他自己覺得很OK，各方面反應、意識都沒什麼問題」。

不過，陳子威表示，依醫生建議，為保護球員，希望游艾喆好好休養，後面8強賽可能不會再上場，歐力士同樣短時間不會再出賽。

政大接下來將依序出戰萬能科大、健行科大、台藝大，陳子威認為，8強賽後面3場比賽才是考驗，將繼續努力、累積勝場數，希望不只晉級4強，還能爭取好的排名。

另一場比賽，世新靠著陣中奈及利亞外籍生伊波卡單場19分、12籃板帶領下，包括決勝節倒數2.45秒關鍵上籃，以70比68險勝萬能科大，目前戰績2勝2敗。

面對8強賽最後3場賽事，世新教練何正峰認為，有機會拿下，並對於最後結果抱持樂觀態度。

截至今天為止，政大與健行均拿下4連勝，萬能、義守、世新、台藝大各2勝2敗，台師大、國體大4連敗暫居墊底。（編輯：唐聲揚）1110301