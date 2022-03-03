UBA男子組4強出爐 政大奪頭號種子

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110學年度大專籃球聯賽（UBA）8強賽，政治大學林彥廷（持球者）3日攻下全隊最高的22分，助隊以84比75擊敗健行科大，確定拿下4強賽頭號種子。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月3日

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）政治大學今天大專籃球聯賽（UBA）8強賽以84比75擊敗健行科大，確定拿下4強賽頭號種子，4強賽將出戰第4種子萬能科大，而第2種子的健行將與第3種子世新大學交手。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽在台大綜合體育館舉行，政大本季挑戰2連霸，今天出戰健行，被視為冠軍前哨戰。

政大本季至今唯一1敗就是在預賽輸給健行，兩隊今天8強賽碰頭，一路激戰至決勝節，政大最後倒數1分01秒靠著張鎮衙三分球，取得79比72領先，健行高承恩在外線還以顏色，但政大隨後連得5分收尾，以9分差完成甜蜜復仇。

政大林彥廷攻下全隊最多的22分、外加10籃板，張鎮衙繳出17分、13籃板成績。

4強賽隊伍今天提前出爐，3月19日、20日在台北小巨蛋展開對決，由於政大8強賽目前6戰全勝，提前鎖定4強賽頭號種子，第2至4種子依序為健行科大、世新大學、萬能科大，政大4強賽將出戰萬能，健行則與世新爭奪冠軍賽門票。

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政大游艾喆與拉脫維亞籍外籍生歐力士（Rolands Opalevs）在8強賽成傷兵，而塞內加爾籍外籍生丁恩迪（Amdy Moustapha Dieng）同樣因傷高掛免戰牌，教頭陳子威賽後接受媒體聯訪時表示，球隊預賽曾輸給健行，球員都很期待今天對戰，「這一階段出現很多傷兵，對我們來講，很需要這場勝利」。

儘管歐力士本季提前報銷，但對於游艾喆在4強賽回歸，陳子威則抱持樂觀態度，至於另名傷兵丁恩迪能否歸隊，還需視未來2週訓練情況。（編輯：張雅淨）1110303