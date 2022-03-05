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熱身賽悍將江國豪復出先發 遭詹子賢砲轟兄弟勝

2022/3/5 17:31（3/5 18:31 更新）
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中華職棒中信兄弟隊5日在屏東中信園區與富邦悍將進行自辦熱身賽，兄弟詹子賢（右）首局就從悍將投手江國豪手中轟出3分砲，助隊奠定勝基。圖為2022年3月3日詹子賢比賽畫面。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月5日
中華職棒中信兄弟隊5日在屏東中信園區與富邦悍將進行自辦熱身賽，兄弟詹子賢（右）首局就從悍將投手江國豪手中轟出3分砲，助隊奠定勝基。圖為2022年3月3日詹子賢比賽畫面。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月5日
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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職中信兄弟今天在屏東中信園區與富邦悍將交手，在這場自辦熱身賽中，詹子賢第1局就從江國豪手中轟出3分砲，最後兄弟是以9比4擊敗悍將；江國豪今天是手術後首次登板，投2局失5分。

兄弟今天兵分兩路進行熱身賽，分別在中信園區對上悍將，以及赴斗六棒球場與味全龍隊交手。

對上悍將的賽事，兄弟1局下就有攻勢，對方投手江國豪投出四壞球及觸身球保送後，許基宏敲出安打送回1分，接著詹子賢再轟出3分全壘打；兄弟的江坤宇在2局下選到保送後，岳政華敲出二壘安打送回1分，取得5比0領先。

悍將在3局上展開反攻，辛元旭敲安打、王勝偉獲保送後，申皓瑋從魏碩成手中轟出3分砲，這是他自辦熱身賽第2轟，接著高孝儀選到保送，林益全再敲二壘安打得1分，將兄弟先發魏碩成打退場，悍將僅以1分落後。

不過兄弟5局下靠著2次保送，以及陳統恩、林瑞鈞、岳政華、林書逸接連敲出安打，再攻下4分，終場以9比4擊敗悍將。本季從兄弟轉戰悍將的王勝偉，今天是首度對上老東家，先發打第8棒、擔任游擊手，2打數沒有敲出安打，不過選到1次保送。

悍將今天推出江國豪先發，他在去年受骨刺困擾，僅在一軍出賽1場，最後選擇動手術，經過治療與復健後，在今天重新踏上投手丘，投2局出現3次四死球保送，被敲3支安打，包括1發全壘打，失掉5分。

兄弟先發投手魏碩成則是前2局都演出3上3下，不過第3局遇到危機，被敲3支安打、投2次保送，總計投2.1局失掉4分。（編輯：屈享平）1110305

中華職棒富邦悍將隊5日赴屏東中信園區與中信兄弟進行自辦熱身賽，悍將投手江國豪歷經手術復健後首度站上投手丘，不過1局遇亂流挨轟，總計投2局失5分。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月5日
中華職棒富邦悍將隊5日赴屏東中信園區與中信兄弟進行自辦熱身賽，悍將投手江國豪歷經手術復健後首度站上投手丘，不過1局遇亂流挨轟，總計投2局失5分。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月5日
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