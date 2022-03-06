桃猿兵分兩路打熱身賽 擊敗味全、不敵兄弟

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職樂天桃猿今天兵分兩路打自辦熱身賽，與味全龍隊的賽事，靠著投手群壓制與梁家榮開轟，以3比1奪勝；不過桃猿與中信兄弟的賽事，最後遭周思齊敲再見安，以8比9落敗。

桃猿在斗六棒球場與味全交手的賽事，1局上率先展開攻勢，郭永維敲安打後盜上二壘，陳俊秀再敲出二壘安打送回1分；7局上梁家榮轟出陽春全壘打再得1分，接著9局上靠著成晉敲二壘安打得1分。雖然味全在9局下一度攻占滿壘，不過僅靠著歐晉擊出高飛犧牲打得1分，最終桃猿以3比1奪勝。

此戰桃猿隊由李承禎擔任先發投手，投4局沒有失分；接著范柏絜、蘇俊璋及邱駿威接續登板，僅邱駿威失掉1分。味全則是由廖任磊先發，投2局失掉1分，送出3次三振，最快球速152公里；接著味全5名測試投手葉國情、羅國華、歐耀宗、賴智垣及林羿豪登板各投1局，僅賴智垣挨轟失1分。

另一場桃猿隊在屏東中信園區與中信兄弟隊交手，這場比賽戰況激烈，1局下兄弟就靠著3支安打、1次保送，攻下3分；4局下陳文杰再轟出陽春砲，兄弟取得4比0領先。

5局上桃猿隊展開反攻，滿壘時新秀鍾玉成敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，林立再轟出2分砲，反倒取得5比4領先；6局上包括鍾玉成的2分打點三壘安打在內，桃猿再攻下3分，領先兄弟4分。

不過兄弟在6局下靠著3支安打追回2分；9局下桃猿新秀投手賴知頎狀況不穩，投出保送加上被敲2支安打，面臨滿壘危機，接著投出觸身球、暴投共奉送2分形成平手，最後周思齊敲出再見安打，終場兄弟以9比8擊敗桃猿。（編輯：張雅淨）1110306