屏東大學啟用智能高爾夫模擬教室 提升運動產值

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屏東大學智能高爾夫模擬教室8日揭牌，體育室主任林瑞興表示，高爾夫的未來發展，絕對少不了「智能高爾夫模擬器」的應用。（屏東大學提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月8日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東大學智能高爾夫模擬教室今天揭牌，體育室主任林瑞興表示，高爾夫的未來發展，絕對少不了智能高爾夫模擬器的應用，揭牌後，帶動國人參與，全面提升高爾夫運動產值。

屏東大學智能高爾夫模擬教室揭幕儀式，安排剛通過台灣高爾夫（TPGA）職業選手資格考試的體育系學生林義淵等人示範。

林瑞興表示，高爾夫的未來發展，絕對少不了「智能高爾夫模擬器」的應用，它雖無法取代真實的高爾夫球場，卻可提供不同的學習視野，接軌創新科技，結合運動產業發展。

林瑞興說，屏大智能高爾夫球模擬教室結合最新科技量測感應設備，讓高爾夫這項運動更容易學習，且不受天候環境的限制，當桿面撞擊球體時，高速攝影機已同步記錄，並由演算法化成軌跡，搭配不同虛擬畫面呈現在螢幕中。

林瑞興指出，智能高爾夫球模擬教室可提供連結高爾夫課程、球場、練習場、教練、選手培訓等，帶動國人參與高爾夫運動，進而達到倍增高爾夫運動人口，及全面提升高爾夫運動產值。揭牌後，除了教職員生，也開放校外人士付費使用。

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林義淵在體驗後表示 以前練球時，不管晴雨都要到球場，除非下大雨被迫停止練習，現在有了高爾夫模擬教室，隨時都可練球，也能即時了解擊球的質量並作修正。

屏大體育系目前有3名高爾夫專長的學生，其中三年級的林義淵小學開始接觸高爾夫，立志要成為一名傑出的高爾夫職業選手，去年全國運動會獲得高爾夫項目團體銀牌，日前剛通過台灣高爾夫（TPGA）職業選手資格考試；另一名碩士班的林則甫已考取高爾夫教練資格。（編輯：李錫璋）1110308