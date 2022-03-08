許時清收前輩簡訊好窩心 老教頭在旁添安定感

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南山高中上季高中籃球聯賽（HBL）爭冠失利，教練許時清（左3）8日透露，當時收到前輩林正明、許晉哲簡訊鼓勵，覺得好窩心，「謝謝他們在那時候拉我一把」。中央社記者黃巧雯攝 111年3月8日

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）南山高中上季高中籃球聯賽（HBL）爭冠失利，教練許時清今天透露，當時收到前輩林正明、許晉哲簡訊鼓勵，覺得好窩心，加上這半年來昔日教頭黃明坤在旁督軍，也給他安定感。

110學年度高中籃球甲級聯賽總決賽3月12日、13日將在台北小巨蛋登場，男生組4強光復高中、南山高中、能仁家商、泰山高中，女生組4強北一女中、淡水商工、陽明高中、永仁高中，將角逐冠軍盃。

南山高中上季男子組冠軍戰遭泰山高中逆轉，與冠軍擦身而過，讓教練許時清至今印象深刻，而讓他更難忘的是，賽後前輩「小羊哥」林正明、許晉哲（台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士總教練）等人捎來的暖心簡訊。

許時清今天出席賽前記者會接受媒體聯訪時表示，「謝謝他們在那時候拉我一把，我會感激在心頭，真的覺得很窩心。」

許時清回憶起上季HBL冠軍戰告一段落後，接著又要帶領另一批球員參加其他比賽，原本他心情複雜，擔心剛參加完冠軍戰的球員在板凳席觀戰可能氣氛低迷，「後來看到他們都很嗨，讓我放寬心，或許他們自己也想振作，反而比我調整得還要更快」。

南山本季從預賽、12強複賽到8強準決賽，拉出14連勝，唯一1敗就是在8強賽輸給光復高中，南山這次以第2種子之姿前進4強，將與能仁家商交手，而頭號種子光復4強賽將出戰第4種子衛冕軍泰山高中。

許時清率領南山重返小巨蛋之路，這半年來身邊還多了南山前教頭黃明坤相助，黃明坤除了會到場觀賽外，球隊平時訓練時也有機會看到黃明坤身影。

黃明坤常常適時給予建議，提醒許時清，「身體必須是熱的，隨時準備好，但頭腦要是冷的，必須冷靜」，一席話讓許時清銘記在心。

許時清趁著每次接送黃明坤過程，在車上與教練討教，他坦言，黃明坤帶給他很大安定感，這次前進4強，他也期許自己先穩定，球員才能穩定下來。

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因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，配合中央流行疫情指揮中心訂定防疫規範，體育署表示，HBL觀戰民眾須全程佩戴口罩並禁止飲食，入場時配合量測體溫與實名制，並主動出示身分證、小黃卡、健保快易通APP或數位疫苗證明（須施打2劑COVID-19疫苗，第2劑疫苗須接種滿14天）。（編輯：張雅淨）1110308