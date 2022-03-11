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MLB勞資雙方達成協議 新球季4/7開始打滿162場

2022/3/11 11:54（3/11 12:34 更新）
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MLB例行賽將在4月7日揭開序幕。圖為道奇隊球場。（中央社檔案照片）
MLB例行賽將在4月7日揭開序幕。圖為道奇隊球場。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約10日綜合外電報導）美國職棒勞、資雙方今天達成1項5年協議，為史上第2長的停工劃上句點，本季將打滿162場比賽。

美國職棒大聯盟（MLB）去年12月開始封館，原訂3月31日開打的2022年球季，前兩週的例行賽已被取消。

在紐約召開記者會的MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）首先向球迷致歉，接著說：「我真的很高興能宣布，美國職棒大聯盟回來了，本季我們（每隊）將打（滿）162場（例行賽）。」

他說：「我知道過去幾個月十分難熬，在全世界充滿不確定性的這個時間點上，我們也有許多變數。」

在球員同意內容包括提高最低薪資、頂級年輕球員獲薪資仲裁前的新獎金分潤方案、提高豪華稅門檻等新協議後，球隊老闆也在幾小時後投票通過。

美國職棒大聯盟球員工會（MLBPA）理事長克拉克（Tony Clark）在聲明中說：「我們歷經史上第2長的停工，並在關鍵的地方獲得重大進展，而這不止改善現役球員的權益，未來新世代的球員也將受益。」

「球員自始至終都參與其中並團結在一起，過程中也再度激起我們的兄弟情誼。」

結束封館後，春訓營將於3月13日展開，例行賽將在4月7日揭開序幕。賽程中將會放入單日兩戰的雙重賽，讓原本遭取消的比賽能恢復進行。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110311

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