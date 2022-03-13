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吳念庭4打數吞2K 王柏融代打無安打

2022/3/13 15:13
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（中央社記者謝靜雯台北13日電）日職官辦熱身賽西武隊野手吳念庭今天先發出賽，總計4打數沒有安打、吞下2次三振；火腿隊野手王柏融11日出賽遭觸身球保送，今天代打1打數無安打。

日本職棒官辦熱身賽埼玉西武獅隊今天與千葉羅德海洋隊交手，西武獅隊台灣野手吳念庭先發出賽打7棒、守三壘。

吳念庭2局敲出一壘方向滾地球出局，4局吞下三振，6局敲出二壘方向滾地球，吳念庭8局從三壘移防一壘，9局打擊機會再吞K，今天總計4打數沒有安打、吞下2次三振。

西武隊今天1局上靠著中村剛也2分砲開賽取得領先，羅德1局下靠著接連2支安打追回1分，西武隊3局再起攻勢，靠著保送、短打推進，外崎修汰開轟，2分砲替球隊多添保險分。

西武隊9局再靠著單局2支安打，送回團隊第5分；羅德隊4局追回1分，6局靠著安打、滾地球、失誤再跑回1分，但比賽後半段沒能再添分數、終場以3比5吞下敗仗。

北海道日本火腿鬥士隊台灣野手王柏融11日比賽遭觸身球擊中右腳膝蓋、提前退場，昨天比賽沒有上場，今天與廣島鯉魚隊交手，王柏融8局代打上場，敲出一壘方向滾地球出局，今天1打數沒有安打。

兩隊8局打完0比0僵持不下，火腿9局上沒能拿下分數，廣島隊9局下靠著上本崇司再見3分砲，終場以3比0拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1110313

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