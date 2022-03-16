吳念庭適時二壘打2打點 王柏融連5戰無安打

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）日職官辦熱身賽西武隊吳念庭今天先發出賽，有適時二壘打、貢獻2分打點，終止連4場無安打，吳念庭希望以此契機、找回好手感，火腿隊王柏融2打數無安打，西武終場以7比5拿勝。

日本職棒官辦熱身賽埼玉西武獅隊今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打6棒、守一壘，打擊上有表現。

吳念庭1局敲出三壘方向界外飛球出局，4局敲出二壘方向滾地球出局，5局球隊5比2領先時，敲出左外野方向二壘打，一棒送回2分、替球隊多添保險分，7局打擊機會吞下三振。

吳念庭今天賽前官辦熱身賽4場出賽都沒有安打，今天單場4打數敲出1支安打，貢獻2分打點；吳念庭表示，這支安打打出去感覺不錯，也希望以此為契機，之後表現越來越好，有打席機會，無論什麼形式，都可以有適時安打幫助球隊。

火腿隊台灣野手王柏融今天沒有先發出賽，比賽後半段代打上場，6局敲出左外野方向飛球出局，8局打擊機會吞下三振，今天總計2打數無安打，近5場出賽沒有安打。

兩隊前6局打完西武隊7比2領先，火腿隊7局有攻勢，靠著單局4支安打、一口氣追回3分，但攻勢沒有延續，吞下敗仗。（編輯：張芷瑄）1110316