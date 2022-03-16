WSBL教頭下令打球「獨」一點 羅培甄擺脫低潮

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（中央社記者龍柏安台北16日電）過去7場比賽，WSBL台元紡織前鋒羅培甄得分都在個位數，還有3場繳了白卷，今天她不再迷惘，單場6投全中攻下13分，也幫助球隊69比45擊敗中華電信。

WSBL女子超級籃球聯賽今天在板橋體育館進行2場比賽，台元靠著林蝶繳出18分、16籃板，加上替補的羅培甄效率奇高，出賽不到13分鐘就拿下13分，也讓中華電信成為聯盟首支苦吞10敗的球隊。

羅培甄從高中時期就是全隊頭號得分好手，不過在進入WSBL後一直找不到自己定位，上季場均僅繳出6.6分、1.7籃板，本季甚至下滑至只剩5.4分。

台元教頭邱啟益透露，羅培甄是名天生的得分好手，近年卻老想著傳球助攻，連帶自己的優勢和特點都不見了，「我告訴她就專心做好3件事，切入、急停還有拋投，就是不要傳球，打球給我獨一點。」

邱啟益的「軍令」也得到成效，羅培甄今天總算走出低潮，也終結了連續7場比賽得分都在個位數的尷尬，賽後她承認，其實教練和隊友一直不斷給她信心，但她在調整時始終都差了一點點，感覺會進的球也都彈框而出。

現在羅培甄也終於想通，其實比賽時不要想太多，「只要去做自己順的動作就好了。」

至於晚場由國泰人壽迎戰台灣電力的比賽，國泰靠著全能後衛林育庭，繳出23分、9籃板與5助攻的全方位成績單，率隊以84比52輕取對手，戰績也來到10勝1負，成為聯盟首支拿下雙位數勝場的球隊。（編輯：陳政偉）1110316