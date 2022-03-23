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春季甲子園 大谷母校花卷東4比5吞敗無緣晉級

2022/3/23 17:02
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本年度高中棒球盛會春季甲子園，今天舉行和歌山縣和歌山市立和歌山高校與岩手縣花卷東高校賽事，旅美日籍球星大谷翔平母校花卷東最後以4比5吞敗，無緣晉級下輪賽事。

第94屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）19日開幕，正式展開包括休息日在內為期13天賽程；冠軍戰預訂3月31日舉行。

日本讀賣新聞報導，這場比賽最受矚目的選手就是花卷東打者佐佐木麟太郎，但他今天4打數零安打、被三振兩次，強打能力完全熄火，無法助球隊晉級。

和歌山高校派出3年級的米田天翼主投，佐佐木首局第一打席面對無人出局隊友分占一、二壘的得分機會，卻被外角偏高速球釣中揮棒落空遭三振。

佐佐木第2打席更連續揮空棒3次；第3打席敲出三壘方向飛球遭接殺；第4打席敲出一壘方向滾地球刺殺在一壘前；第5打席獲觸身保送。

佐佐木進入高中後全壘打產量驚人，被體育記者小關順二視為「大谷翔平以來的逸材（卓越人才）」，但沒想到首度踏上甲子園就以這樣的成績作收。

佐佐木高中通算全壘打累積56支，只花一年時間就追平「老學長」大谷當年花了3年才達到的56轟紀錄，因此表現備受矚目。

日媒Sponichi Annex報導，春季甲子園今天進行第5天賽事，連續兩年、第8次出賽春季甲子園的和歌山高校，以5比4險勝第4次出賽的花卷東，連續兩年闖進16強。

和歌山高校派出最快球速149公里的米田天翼主投，雖然首局先丟一分，但二局後就以140公里直球搭配變化球，壓制對手打線到9局前未能得分，雖然在9局上被花卷東打者追到僅領先一分，但最後還是力保勝利戰果。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110323

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