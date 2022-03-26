劉基鴻敲3分砲演猛打賞 味全龍奪熱身賽4連勝

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中華職棒官辦熱身賽26日持續進行，味全龍隊劉基鴻（右）對上統一獅隊，6局時轟出關鍵3分全壘打，全場演出3安猛打賞，助隊以6比4奪勝。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月26日

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒今天在斗六棒球場的官辦熱身賽，味全龍隊劉基鴻在第6局轟出一發關鍵3分全壘打，全場演出3安猛打賞表現，終場味全龍以6比4擊敗統一獅隊，奪下熱身賽4連勝。

獅隊在4局上靠著林靖凱敲三壘安打、羅薩擊出高飛犧牲打，率先攻下1分；不過4局下味全也展開攻勢，郭天信、林智勝、李凱威、吉力吉撈．鞏冠、石翔宇都敲出安打，攻下3分取得領先；5局上獅隊的施冠宇、柯育民擊出安打後，邱智呈擊出1打點滾地球，僅剩1分落後。

到了6局下，蔣少宏選到保送、石翔宇敲安打後，劉基鴻從王鏡銘手中一棒轟出3分全壘打，味全拉開領先差距；雖然9局上蘇智傑從伍鐸手中敲出2分砲，不過最後味全還是以6比4擊敗獅隊，目前官辦熱身賽4勝0敗。劉基鴻此戰打第8棒表現亮眼，4打數敲出3支安打，包含一發全壘打，包辦3分打點。

味全今天推出洋投鋼龍先發，他用49球投4局，被敲3支安打，沒有出現保送，送出5次三振，失掉1分，最後奪下勝投；接著廖文揚投1局失1分，陳明軒、羅華韋、趙璟榮、劉昱言輪番登板都沒有掉分，最後伍鐸投1局挨轟失2分。

獅隊先發投手則是土投施子謙，用63球投4局，被敲5支安打，也沒有投出保送，投出4次三振，失掉3分責失，吞下敗投；之後江國謙投1局沒有失分，王鏡銘因挨轟僅投0.2局失3分，楊孟沅則是投1.1局、林威志投1局都無失分。（編輯：張雅淨）1110326