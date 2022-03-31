NBA季後賽卡位逐漸明朗 熱火獨行俠晉級

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國職籃NBA季後賽卡位狀況日趨明朗，邁阿密熱火今天靠著106比98擊敗波士頓塞爾蒂克，搶下一席；達拉斯獨行俠以120比112險勝克里夫蘭騎士，連3年晉級季後賽。

熱火與「綠衫軍」塞爾蒂克此役打得難分難解，全場16次領先互換。上半場結束熱火帶著1分領先進入第3節，一度把差距拉開到11分，3節打完卻反以79比83落後。

但熱火攻勢太過猛烈，綠衫軍終究難以招架，比賽倒數1分43秒，熱火靠著巴特勒（Jimmy Butler）灌籃，把比分拉開到102比96領先。

塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）緊接著上籃得手，但下波進攻卻被吹進攻犯規，讓熱火靠著罰球底定勝負。

巴特勒與勞瑞（Kyle Lowry）分別攻下24分與23分，是熱火贏球的兩大功臣，阿德巴約（Bam Adebayo）另貢獻17分12籃板。

塞爾蒂克則以布朗（Jaylen Brown）28分與10籃板最佳，塔特姆有23分與6助攻。

獨行俠與騎士之戰，獨行俠靠著贏球加上多倫多暴龍以125比102擊敗明尼蘇達灰狼，確保季後賽席次。

獨行俠贏球，唐西奇（Luka Doncic）功不可沒。他全場拿下35分還送出13個助攻，其中第3節狂砍20分，率隊打出39比22攻勢，一舉扭轉上半場6分落後局面。

唐西奇此役僅差1個籃板球就能拿下2天來第2次至少30分的大三元，隊友芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）繳出生涯最高的28分，投進6顆三分球。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110331