林宜輝攻擊羅賓森下體引衝突 PLG罰款追加禁賽[影]

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（中央社記者龍柏安台北2日電）PLG昨晚桃園領航猿在主場迎戰新竹街口攻城獅，雙方第3節爆發衝突，肇事的攻城獅老將林宜輝與領航猿洋將羅賓森各被處以罰款新台幣2萬5000元，林宜輝還被追加禁賽2場。

事件起因於第3節還剩10分30秒，林宜輝趁領航猿洋將羅賓森（Devin Robinson）在退防時，偷偷襲擊對方下體，不甘挨打的羅賓森，在防守時直接甩臂掃在林宜輝臉上，也讓羅賓森遭判罰奪權，提前離場。

事發後聯盟火速召集審判委員舉行會議，透過轉播畫面確認事情經過，深夜宣布將揮臂的羅賓森犯規升級成二級惡性犯規，處以罰款新台幣2萬5000元、記點2點。

羅賓森後來防守時直接甩臂掃在林宜輝臉上。（圖取自P.LEAGUE YouTube頻道網頁youtube.com）

依照賽務章程，比賽當下被奪權的羅賓森另須禁賽一場，領航猿下一場出戰福爾摩沙台新夢想家之戰，僅能登錄一名洋將。

至於攻擊羅賓森下體的林宜輝，審判委員決議同樣也祭出二級惡性犯規，並罰款新台幣2萬5000元、記點2點。

不過聯盟今天上午再次發布，由於這是聯盟成立以來，首次發生球員襲擊對手下體的犯規，認為這嚴重危害聯盟與球團形象，因此聯盟依賽事章程規定追加林宜輝禁賽2場。

攻城獅球團凌晨發布聲明，強調球團絕無下達「以本土球員攻擊對方洋將」策略，更不鼓勵球員做出惡意攻擊動作，球團絕對尊重聯盟於賽後發布的懲處與判決。（編輯：陳政偉）1110402