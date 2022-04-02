黃子豪看徐若熙學指叉變速 U18東岸聯盟好投

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2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市聯隊以普門中學為主體，加入高苑工商、三民高中球員，2日預賽與平鎮高中交手，派出三民高中投手黃子豪（圖）先發，球隊終場以5比4拿勝。中央社記者謝靜雯攝 111年4月2日

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（中央社記者謝靜雯台東2日電）三民高中投手黃子豪「砍掉重練」，傷後重返投手丘，看齊徐若熙、練成拿手指叉變速球，今天在U18東岸聯盟棒球錦標賽代表高雄市聯隊對平鎮先發3.2局無失分、表現亮眼。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市聯隊此次以普門中學為主體，加入高苑工商、三民高中球員，今天預賽與平鎮高中交手，派出三民高中投手黃子豪先發，黃子豪投3.2局被敲2支安打，投出2次四壞、4次三振、無失分，球隊終場以5比4拿勝。

黃子豪高一因傷動刀、整年休養，直到高二才重回投手丘，黃子豪表示，傷後姿勢有調整、改成短揮臂，目前投的球種，都是傷後才新練的，「等於是砍掉重練」。

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高二的黃子豪身高185公分、有不錯身材優勢，傷後多練的指叉變速球，今天先發出賽場邊球探也給高評價；黃子豪表示，之前投變速球都不會跑，傷後也有參考中職味全龍隊投手徐若熙的投法，練成指叉變速球、成為武器。

黃子豪首度入選聯隊，他自評今天帳面成績雖然不錯，但失投球也蠻多的，控球不穩定；3月初剛落幕的高中棒球聯賽，三民高中冠軍戰不敵平鎮，黃子豪就是敗投，但他表示今天再與平鎮交手，沒有特別想什麼，「一顆一顆來、交給守備幫忙」，也想拚看看、看自己能拚到什麼程度。（編輯：屈享平）1110402