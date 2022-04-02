王柏融本季首安出爐 吳念庭選到保送上壘

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）旅日火腿隊野手王柏融今天先發扛4棒，4局敲出安打、本季首安出爐，火腿終場以0比7不敵歐力士隊；西武隊野手吳念庭今天先發選到1次四壞保送、沒有安打，西武以1比8不敵羅德隊。

北海道日本火腿鬥士隊野手王柏融今天賽前總計4場出賽，9打數沒有安打，今天火腿隊與歐力士猛牛隊交手，火腿隊王柏融先發扛4棒、打指定打擊。

王柏融2局吞下三振，4局敲出中外野方向安打，7局再吞K，9局敲出右外野方向飛球出局，總計4打數敲出1支安打、本季安打開張。

歐力士隊2局靠著觸身球保送、接連安打攻下2分，7局再起攻勢，靠著單局5支安打、2次四壞保送，一口氣攻下5分大局、奠定勝基，火腿今天打線發揮不如預期，團隊僅敲出5支安打，沒能拿下分數、吞下敗仗。

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埼玉西武獅隊今天與千葉羅德海洋隊交手，吳念庭先發打第8棒、守一壘，2局敲出左外野方向飛球出局，5局敲出游擊方向滾地球出局，8局選到四壞保送，靠著隊友接連安打跑回1分，9局敲出左外野方向飛球出局。

吳念庭今天總計3打數沒有安打，選到1次四壞保送、有1得分，賽後打擊率2成31；西武獅隊今天團隊敲出8支安打，但是得分效率不佳，僅在8局拿下1分，終場以1比8吞敗。（編輯：張芷瑄）1110402