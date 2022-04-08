張育成二度開幕戰先發台灣第一 滿壘吞三振

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（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）克里夫蘭守護者隊張育成今天在開幕戰出賽，連2年在美國職棒當季首場比賽列入先發名單，締造台灣球員的新紀錄，可惜4次打擊無安打，滿壘吞三振，錯失建功機會。

大聯盟球季今天開打，張育成所屬的守護者隊客場開季，在陣風陣雨的天氣比賽，1比3輸給地主堪薩斯皇家。

職棒當季首場比賽，各隊教練團必然排出春訓結束狀況最佳的10人列入先發名單。張育成繼去年生涯首次開幕戰先發，今天這場擔任先發第6棒二壘手，

張育成之前，曾在大聯盟開幕戰先發的台灣人有2008年王建民、2016年陳偉殷，兩人生涯各僅一次。張育成今天超越兩名前大聯盟台將，成為史上第一個兩度在大聯盟開幕戰排進先發陣容的台灣人。

皇家排出前賽揚獎得主葛蘭基（Zack Greinke）先發主投。張育成前2次上場打擊，都是外野高飛球。儘管2球的擊球強勁，速度達99、103.8英里，但都遭到接殺出局。

6局上雙方1比1平手局面，守護者攻占滿壘，張育成擁有一棒決定戰局的機會。

當時皇家換下葛蘭基，由左投布蘭茲（Jake Brentz）接替。布蘭茲前3球都是直球，超過95英里（約153公里）的速度攻張育成內角，取得2好1壞球數領先。

張育成面對布蘭茲投出的第4球，是一顆本壘板外側的滑球。張育成棒子揮了一半煞車，遭一壘審裁定出棒，以三振結束這局守護者滿壘的局面，沒有得分。

9局上守護者1比3落後，張育成在這局率先打擊，面對皇家後援投手巴羅（Scott Barlow），張育成在2好0壞的球數下，對一記外角曲球出棒過半，遭到三振。

張育成今天4次打擊2次飛球接殺、2次三振。總教練法蘭科納（Terry Francona）賽後面對媒體，被問到張育成的表現時說：「他沒有安打，今天遇到一些挑戰，但他沒問題的。」

這場皇家主場開幕戰，上演兩名前賽揚獎投手的對決。主場葛蘭基對上客隊畢伯（Shane Bieber），兩名先發投手各失1分退場，無關勝負。

皇家8局下攻下致勝分數，打回超前分的正是這場比賽的焦點人物小維特（Bobby Witt Jr.）。小維特是皇家農場的頭號新秀、備受看好的游擊手，他今天在大聯盟生涯初登場就排進先發名單，守三壘、打第2棒。

小維特在8局下二壘有人的情況，生涯首安、首打點進帳。下一棒班奈坦迪（Andrew Benintendi）又連著安打，送回小維特。皇家靠著這2分最終以3比1獲勝。（編輯：陳惠珍）1110408