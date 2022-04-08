呂彥青傷勢沒問題 還需1場二軍出賽

中華職棒中信兄弟投手呂彥青（圖）7日在二軍登板實戰，8日就到一軍隨隊，他表示，因為投完手部有點疲勞，希望再投1場二軍賽事，再準備回到一軍。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月8日

（中央社記者楊啟芳新北8日電）中職中信兄弟投手呂彥青昨天在二軍登板實戰，今天就到一軍隨隊，不過呂彥青表示，因為昨天投完手部有一點疲勞，希望再投1場二軍賽事、把球數拉高之後，再準備回到一軍。

去年季中加入兄弟的前阪神虎投手呂彥青，是兄弟的主力先發投手之一，但他因春訓時肩膀不適趕不上開季，經檢查之後並沒有發炎狀況，只是疲勞。呂彥青昨天在二軍首度出賽，用62球投4局，被敲5支安打，沒有出現保送，送出6次三振，僅失掉1分，最快球速144公里。

談到呂彥青的狀況，兄弟總教練林威助今天接受媒體訪問時表示，昨天看他在二軍投球感覺控球沒有太多問題，接下來就看要怎麼調整，何時能回歸一軍還要看狀況，不過比起春訓時腰部有狀況的洋投德保拉，呂彥青有機會比較快回歸。

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呂彥青則表示，經過昨天二軍出賽測試，傷勢部分都已經好了，只是因為用球數拉高，手有一點疲勞，因此今天在與投手教練討論時，表達希望還能投1場二軍，下一場在二軍出賽投球數希望拉到至少80顆，如果身體狀況好的話看能否投到100顆球以上。

本季中職有2名有旅日經驗的洋砲，包括統一獅隊的羅薩和富邦悍將的霸帝士，不過呂彥青表示，之前在日職的時候都沒有對過他們2個，雖然跟羅薩當過隊友，但2人也沒有打過招呼，「我在日本遇到洋砲都是塞他們內角球比較多，再用外角去騙他們，之後看能不能用這種感覺來丟丟看。」（編輯：張芷瑄）1110408