美國16歲花滑選手劉美賢退休：5歲開始的目標已達成

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（中央社記者周世惠舊金山9日專電）美國奧運花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）頂著兩屆美國花式滑冰冠軍光環與今年冬奧第7名的成績，16歲的她今天宣布退下滑冰舞台。

來自舊金山灣區的劉美賢在Instagram發文表示，她自5歲開始滑冰，「從未想過會有這麼大的成就」。

她說，「而今我已經完成在滑冰的目標，我將繼續邁向我的人生」。

放下大好前程的她說，11年來在滑冰運動中學到很多，遠比她預期的多，「有好有壞，但你知道就是那樣」、「我真的很高興我從事滑冰」。

劉美賢2019年與2020年分別贏得美國女子滑冰單人冠軍。2020年在愛沙尼亞塔林舉行的女子單人冠軍賽獲銅。

她出道得早，曾因年紀太小無法參加2018年的平昌冬奧；今年1月在美國的資格賽中又因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），幾乎無法參加北京冬奧，之後她請願成功，成為美國隊中最年輕的運動員。

她在今年北京冬奧因三周半旋轉不足，在自由滑冰與總成績皆排名第7。她當時對奧運記者說，她開心自己的表現而且沒有跌倒，「對此苦練、留下難忘的回憶」。

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劉美賢的父親劉俊（Arthur Liu）是中國政治難民，他曾向美媒表示，聯邦調查局（FBI）去年10月告知他們父女是中國特工的目標，在北京冬奧期間，美國國務院和美國奧委會曾派員保護劉美賢安全。

劉美賢童年時期為了兼顧旅行比賽，選擇在家自學方案，她上的「加州連結學院」（California Connections Academy，暫譯），與另兩位美國知名滑冰選手台裔陳楷雯（Karen Chen）和華裔周知方（Vincent Zhou）相同。（編輯：郭中翰）1110410