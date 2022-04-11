國小硬式棒球聯賽崇學勝龜山 8強出爐

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110學年度國小棒球聯賽（硬式組）16強賽，台南市崇學國小11日與桃園市龜山國小交手，靠著5年級下勾投手陳淮恩（圖）4局無失分好投，以4比0拿勝，晉級8強。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月11日

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）國小硬式棒球聯賽8強出爐，台南市崇學國小今天與桃園市龜山國小交手，靠著五年級下勾投手陳淮恩4局無失分好投，以4比0拿勝晉級；新北市興穀、土城國小都晉級，8強佔2席。

110學年度國小棒球聯賽（硬式組）16強賽今天舉行，崇學國小與龜山國小交手，兩隊前3局都沒能拿下分數，崇學4局下有攻勢，1人出局後靠著林仕文二壘安打站上得點圈，接著失誤、林軒補上安打拿下第1分，再靠著滾地球跑回第2分。

崇學5局再起攻勢，陳承楓、陳冠維接連2支二壘安打都帶有1分打點，取得4比0分領先；崇學先發投手陳淮恩前4局只被敲出3支安打，投到5局上被跑出內野安打後退場、林軒後援登板解危，幫助球隊守住勝利。

崇學小學五年級投手「小白」陳淮恩拿下勝投，崇學總教練蘇煒智表示，對龜山這種傳統強隊，靠強度高、有速度的投手無法壓制，因此決定用下勾的陳淮恩先發，「他動作怪，能擾亂打者節奏，今天投球內容很好，原本打算只壓一輪，發現對方打不好，就讓他繼續投下去，他是很認真的選手，練球態度好」。

陳淮恩身高僅145公分，原本是正投，升小五才改成下勾，他表示，知道要投這一場比賽有點緊張，用深呼吸克服，很開心幫助球隊拿下勝利。

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崇學上一次打入國小硬式聯賽8強已經是97學年度，蘇煒智說，到今年10月，在崇學教球滿5年，「雖然很辛苦，但也希望這塊傳統招牌不能砸在我手中，現在總算恢復正常，小朋友表現真的很棒才能打到8強」。

國小硬式棒球聯賽8強出爐，分別是新北市興穀國小、新北市土城國小、桃園市中平國小、台南市崇學國小、高雄市忠孝國小、南投縣新街國小、新竹市西門國小、台北市福林國小，新北市球隊佔了兩隊最多。（編輯：管中維）1110411