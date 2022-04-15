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宋文華3A初登板中繼2局 鄭宗哲2安2保送

2022/4/15 12:47
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（中央社記者楊啟芳台北15日電）剛升上美職教士隊3A的旅美好手宋文華，今天本季首度出賽，中繼2局被敲1支安打，失1分非責失；海盜隊1A的鄭宗哲則是2打數敲2支安打，選到2次保送，手感火燙。

宋文華去年還在高階1A，不過去年加上今年春訓表現佳，開季被分派到3A，直接跳升2個層級。教士隊3A今天對上道奇隊3A的賽事，宋文華在6局上中繼登板，1出局後三振掉生涯在大聯盟敲出91轟的藍姆（Jake Lamb），之後投出保送，捕手發生牽制失誤，再被敲安打失掉1分。

7局上宋文華狀況回穩，演出3上3下，包括投出1次三振。總計宋文華投2局被敲1支安打，投1次保送、2次三振，失1分但非責失分，因此目前防禦率還是0，最終教士隊3A以7比5奪勝。

海盜隊1A與老虎隊1A交手的賽事，鄭宗哲先發打第1棒、擔任游擊手，1局下就敲出一壘安打；2局下三壘有人時，擊出高飛犧牲打，帶有1分打點；4局下選到保送上壘，7局下再敲出安打，並靠著捕逸、推進及暴投跑回1分；9局下再度選到保送。

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總計鄭宗哲2打數敲出2支安打，選到2次保送，擊出1支高飛犧牲打，5個打席共4次上壘，跑回1分、包辦1分打點，已經連5場比賽有安打演出，手感火燙，目前打擊率達3成20。

2A層級響尾蛇對上道奇隊的賽事，響尾蛇隊的林凱威在6局下登板，飆出三振之後，再讓打者擊出滾地球出局，接著出現觸身球保送，不過最後再送出三振。總計林凱威投1局無失分，目前防禦率3.00。（編輯：陳政偉）1110415

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