陳冠宇6局好投奪中職先發首勝 桃猿擊退味全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職樂天桃猿隊先發投手陳冠宇15日在天母棒球場迎戰味全龍隊，用97球投6局，被敲4支安打，投2次保送，飆出8次三振，僅失2分，是他自2021年回到中職後首度優質先發，也是首次拿下先發勝，獲選為單場MVP。中央社記者張新偉攝 111年4月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職今天天母棒球場開幕戰，樂天桃猿先發投手陳冠宇繳出6局失2分優質先發，加上打線敲出14支安打火力支援，終場桃猿以8比2擊敗味全龍，陳冠宇拿下中職生涯先發首勝。

桃猿1局上在成晉敲安打後，陳俊秀選到保送，林泓育再敲安打形成滿壘，接著林承飛敲出清壘二壘安打，帶有3分打點；味全在2局下靠著吉力吉撈．鞏冠、邱辰及劉基鴻敲安打，追回1分；4局下味全獲2次保送後，投手出現暴投，邱辰再擊出高飛犧牲打，僅剩1分落後。

不過5局上林立、成晉敲安打後，陳俊秀選到保送攻占滿壘，接著林泓育敲二壘安打，帶有2分打點，桃猿拉開領先差距，之後梁家榮也選到保送，味全先發投手王維中提早退場，僅投4.2局失5分；之後幾局桃猿陸續有攻勢，最終以8比2奪勝，目前戰績仍是第一。

陳冠宇此戰用97球投6局，被敲4支安打，投2次保送，飆出8次三振，僅失2分繳出優質先發，是他去年回到中職後首度優質先發，也是首次拿下先發勝，獲選為單場MVP。

談到陳冠宇今天的表現，桃猿總教練曾豪駒認為投得很好，勇於去對決、搶好球數，節奏、快慢搭配得非常好，投武器球時也製造很多揮空，「很恭喜他今天拿到先發首勝，希望他可以記住這個感覺，繼續維持下去」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳冠宇則表示，這場比賽最主要是不給自己太大壓力，不畏縮地對打者投太多引誘球，主動攻擊打者好球帶，「胖哥（林泓育）跟教練都一直跟我說這樣很好，不要害怕人家攻擊，也謝謝野手給我很多分數，讓我可以大膽進攻每個打者」。

去年剛加入桃猿時陳冠宇先發不穩，之後轉任中繼拿下1勝，本季終於以先發身分拿下勝投，他說：「至少可以小放鬆，畢竟是自己最想要的舞台，之前一直沒有表現出來難免會不知所措，還好隊友們都努力逗我笑，能加入這支球隊真的很開心，我也會繼續努力，把最好優勢展現出來，一場比一場更好。」（編輯：管中維）1110415

中華職棒15日在天母棒球場進行樂天桃猿隊與味全龍隊的賽事，樂天林泓育單場敲出3支安打、打下2分打點，助隊以8比2奪下勝利。中央社記者張新偉攝 111年4月15日

中華職棒樂天桃猿隊15日作客天母球場與味全龍隊交手，樂天林承飛全場打下4分打點，幫助球隊終場以8比2奪下勝利。中央社記者張新偉攝 111年4月15日

中華職棒味全龍隊天母主場開幕戰15日登場，與樂天桃猿隊交手，味全先發投手王維中主投4.2局失5分，終場球隊以2比8落敗，王維中也吞下敗戰。中央社記者張新偉攝 111年4月15日

中職樂天桃猿隊15日作客天母棒球場，派出投手陳冠宇先發，繳出6局失2分好投，加上打線敲出14支安打，終場桃猿就以8比2奪勝，陳冠宇也拿下中職生涯先發首勝。中央社記者張新偉攝 111年4月15日

中職味全龍隊15日在天母棒球場進行主場開幕戰，賽前由專屬啦啦隊Dragon Beauties小龍女帶來熱情舞蹈演出。中央社記者張新偉攝 111年4月15日