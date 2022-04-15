兄弟把握對方失誤單局攻9分 賞給悍將4連敗

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職中信兄弟今天在3局下從江少慶手中攻下9分大局，奠定勝基，不過9分都非江少慶的責失分，最終以13比6奪勝，賞給悍將4連敗；李聖裕演出3安猛打賞，首度獲選MVP。

今天在洲際棒球場的賽事，悍將推出江少慶先發對上兄弟，不過3局下被江坤宇敲安打後，受到游擊手李宗賢2次接球失誤、1次傳球失誤影響，再接連被許基宏、福來喜、岳東華、王威晨敲安打，僅投2.2局就退場，接著投手換上范玉禹也被李聖裕敲安打失分。

江少慶單局失了9分但都不是責失分，投手失9分但0責失分是聯盟首次發生的紀錄；另外悍將游擊手李宗賢單局發生3次失誤則是平聯盟紀錄。

兄弟在4局下靠著許基宏、詹子賢接連敲二壘安打，再得1分；5局下岳東華敲安打，江坤宇遭到觸身球引發雙方板凳清空，李聖裕再敲安打攻占滿壘，周思齊選到保送擠回1分，張志豪再敲安打送回2分，取得13比0領先。

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悍將從6局上發動反攻，王正棠敲二壘安打後，申皓瑋選到保送，高國麟、戴培峰、霸帝士都敲安打，各帶有1分打點，追回3分；7局上申皓瑋敲出1打點二壘安打，8局上蔣智賢從陳柏豪手中轟出2分砲，不過最終兄弟仍以13比6奪下2連勝，並讓悍將吞下4連敗。

兄弟今天推出象魔力先發，用110球投6.2局，被敲7支安打，投1次保送、6次三振，失掉4分，奪下勝投；接著陳柏豪投1.1局失2分，最後楊志龍演出3上3下，沒有失分。（編輯：張芷瑄）1110415