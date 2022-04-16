王維中本季初登板吞敗 媽媽特地到場暖心鼓勵

中華職棒味全龍隊投手王維中15日本季先發初登板吞敗，他16日受訪指出，當時除第一局外，其他局狀況都還不錯，首局主要是之前新練一顆二縫線球種，在二軍丟感覺不錯，但15日都投不進好球帶；之後幾局王維中就比較進入狀況，他指出，「以後熱身時間可能要再久一點。」中央社記者楊啟芳攝 111年4月16日

（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職味全龍隊本土王牌投手王維中昨天本季初登板，投4.2局掉5分吞敗，他表示，第1局時新練的二縫線投不進好球帶，不過之後幾局就進入狀況，賽後特地到場看球的媽媽也鼓勵他。

王維中因為調整不及趕不上開季，昨天在天母開幕戰本季初登板，用87球投4.2局，被敲7支安打，投3次保送、5次三振，在5局上投出保送後退場，失掉5分吞下敗投。談到昨天的表現，味全總教練葉君璋今天說，王維中第1局進入狀況較慢，且投捕配球策略要再加油。

王維中指出，昨天除了第1局之外，其他局狀況都還不錯，第1局主要是之前新練了一顆二縫線球種，在二軍丟感覺不錯，但昨天都投不進好球帶，唯一1顆投進好球帶就被林承飛敲出3打點二壘安打；之後幾局王維中就比較進入狀況，他指出，「以後熱身時間可能要再久一點。」

王維中在中職生涯對戰樂天桃猿防禦率高達7.11，是所有對戰球隊中最高，他也認為桃猿隊是剋星，他笑說：「他們的打線是最完整的，從去年到現在都是這樣，可能是之前我跟他們春訓過的關係吧。」

昨天王維中本季初登板，王維中的媽媽特地從台東到天母看他、還有在桃猿隊的哥哥王躍霖。王維中指出，回中職後媽媽昨天是第2次到現場看球，第1次是去年在台南的首戰，王維中苦笑說：「結果一樣都是投4.2局。」

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雖然結果沒有很好，不過王維中的媽媽也暖心鼓勵他，王維中說：「她主要是叫我不要受傷，就已經是好的結果了，不管是教練團、家人，都會問我手的狀況還好嗎，目前是完全不會不舒服，只剩下球速還沒出來。」

王維中從小就離家打球，小時候跟媽媽分開時就時常落淚，但他笑說：「以前眼淚都已經流完了，現在不會哭了，尤其旅外之後，1年會見到爸媽的時間應該不超過1個月。」（編輯：張芷瑄）1110416