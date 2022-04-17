羽球全團賽 王齊麟李洋領軍土銀A隊奪冠

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）111年全國羽球團體錦標賽男甲決賽今天登場，土銀A隊與亞柏太報A激戰5點，其中土銀的王齊麟與李洋包辦關鍵第3點，加上陳紀廷搶下第5點，聯手率隊以3比2勇奪冠軍。

111年全國羽球團體錦標賽今天在屏東縣立體育館舉辦甲組決賽，採5點3勝制，由男子組打頭陣，東京奧運羽球男雙金牌組合王齊麟與李洋領軍的土銀A隊，尋求自民國107年以來首冠，與亞柏太報A角逐金盃，而土銀A隊這次在小組賽唯一吞下1敗就是輸給亞柏太報A。

亞柏太報A的男單呂家弘擔任開路先鋒，以21比15、21比14直落二橫掃土銀A隊廖倬甫，搶下第1點。土銀A隊林俊易隨後還以顏色，以21比14、21比15擊敗亞柏太報A的郭冠麟，扳平戰局。

王齊麟與李洋去年12月世錦賽結束後，睽違4個月、在這次全團賽迎來本季首戰，幫助所屬的土銀A隊挺進決賽。

王齊麟與李洋決賽擔綱第3點男雙，亞柏太報A則由廖敏竣與林上凱應戰，「麟洋配」開局展開猛攻，以9比4領先，儘管被對手追成9比12，「麟洋配」穩住陣腳，以21比13搶下首局。

「麟洋配」次局陷入苦戰，一度以7比10落後，所幸在後段逐漸找回節奏，多次扣殺讓對手難以招架，以20比15領先，面對對手連續化解3個賽末點，「麟洋配」頂住壓力，以21比18收下勝利，幫助土銀A隊以2比1聽牌。

不過，亞柏太報A展現韌性，靠著第4點男雙曾敏豪與盧明哲以21比19、19比21、21比15收拾土銀A隊的張課琦與柏禮維，將戰線延長至第5點。

土銀A隊壓軸派出陳紀廷鎮守第5點男單，最終以21比12、21比11力克楊智傑，幫助土銀再度重返王座。（編輯：張雅淨）1110417