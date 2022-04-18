鄭宗哲首轟出爐 林暉盛中繼3局失1分無關勝敗

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）旅美海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲本季首轟出爐，今天4局敲出超前比數3分砲，單場3安貢獻4分打點、手感火燙；道奇隊小聯盟1A投手林暉盛本季首度出賽，中繼3局失1分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟1A賽事匹茲堡海盜隊今天與底特律老虎隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊，首局首打席就敲安、帶起球隊攻勢，3局敲出滾地球出局。

4局壘上有人、兩隊4比4平手時，鄭宗哲開轟、3分砲幫助球隊超前比數，鄭宗哲6局選到四壞保送，7局再敲出帶有打點的安打，8局吞下三振。

鄭宗哲今天總計5打數敲出3支安打，貢獻4分打點、有4得分，賽後打擊率3成14。海盜隊打線發揮，終場以17比7拿下勝利。

亞利桑那響尾蛇隊1A野手陳聖平今天也有先發出賽，與聖地牙哥教士隊1A比賽，單場6打數敲出2支安打，包括1支二壘打，連兩場出賽敲安，賽後打擊率2成86，球隊終場以6比7吞敗。

洛杉磯道奇隊1A投手林暉盛本季首度登板，今天與洛杉磯天使隊1A比賽，4局兩隊0比0僵持不下時接手中繼，連抓6個出局數，直到6局被敲出安打、投出四壞保送，1人出局後，再被敲出滾地球失掉1分，但沒有擴大失分危機。

林暉盛今天總計用35球投3局，僅被敲出1支安打，投出2次三振、1次保送，失掉1分責失分，球隊終場以3比1拿勝，林暉盛無關勝敗。

聖地牙哥教士隊3A投手宋文華今天與洛杉磯道奇隊3A比賽中繼登板，總計投1局沒被敲出安打、無保送，投出1次三振，沒有失分，球隊終場以1比10吞敗，宋文華無關勝敗。（編輯：張雅淨）1110418