蔡其昌：統一獅行為過當 但可看出在意勝負

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（中央社台北18日電）中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌今天說，統一7-ELEVEn獅隊昨天激動行為確實過當，但也看到教練與球員對勝負的在意，期待大家整理好心情，後面200多場戰役，繼續為喜愛的球隊吶喊。

獅隊昨天對戰中信兄弟隊，延長賽改判引起獅隊不滿抗議，中職懲處獅隊總教練林岳平、投手羅昂（Logan Ondrusek）罰款新台幣1萬元，教練郭俊佑合併罰款6萬元、禁賽3場。

蔡其昌晚間在社群網站臉書（Facebook）表示，昨天賽後本來想跟「餅總」林岳平說些什麼，但為不影響賽務部相關會議，賽務還是尊重中職秘書長與技術委員、賽務同仁專業與判斷。

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他說，餅總在他心中一直是很用心的教頭，相信昨天大家看到他們激動的行為確實過當，也是不好的示範，餅總也向中職、球團與球迷們致上最深歉意並接受懲處，但也看到教練與球員對勝負的在意，兩隊拚勁讓所有球迷看到一場刺激的比賽（聽說收視率還不錯），最後雖有些插曲，也不掩過程的精彩。

「鄉民們期待的血流成河也告一段落了」，蔡其昌表示，期待大家整理好心情，後面200多場戰役，繼續為喜愛的球隊吶喊，一起加油，現在只求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不要再擾亂了。（編輯：李明宗）