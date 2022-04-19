賽揚強投艾利耶塔宣布退休 曾率小熊終結山羊魔咒[影]

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（中央社芝加哥18日綜合外電報導）曾率小熊奪冠，終結108年「山羊魔咒」的前賽揚強投艾利耶塔今天宣布退休，結束他在MLB的12年職業生涯。

36歲的艾利耶塔（Jake Arrieta），生涯共投1612.1局，賞給對手1433次三振，戰績115勝93敗、防禦率3.98。

艾利耶塔職業生涯第一場無安打比賽。影片來源：MLB

他在芝加哥小熊時期，曾於2015年先發33場，投出22勝6敗、防禦率1.77的亮眼成績，並贏得象徵投手最高榮譽的賽揚獎（Cy Young Award）。隔年他先發31場，戰績18勝8敗、防禦率3.10，幫助小熊終結108年的「山羊魔咒」，拿下世界大賽冠軍。而這兩年，他都有投出無安打比賽。

上個球季，艾利耶塔先後待在小熊、c，一共先發24場，戰績5勝14敗、防禦率7.39。

艾利耶塔生涯待過4支球隊，包括2010年到2013年在巴爾的摩金鶯、2013年到2017年及2021年在小熊、2018年到2020年在費城費城人、2021年在教士。他生涯共在季後賽先發9場，全都是在小熊時期，戰績5勝3敗、防禦率3.08。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110419