玉山莒光盃排球賽 3校考量疫情臨時退出

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111年玉山莒光盃第58屆全國排球賽23日登場，有3所學校以「全國COVID-19疫情嚴重」臨時退出比賽，其中有1所學校有男、女排，使得23日參賽隊伍剩44支。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月23日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）111年玉山莒光盃第58屆全國排球賽今天起至26日在屏東縣立體育館及大仁科技大學舉行，有3所學校、4支隊伍疑同校學生被匡列，學校以「全國疫情嚴重」臨時退出賽事。

為期4天的賽程，原本有來自全國國、高中男女組共48支球隊參賽，全國前12強競逐，縣府體育發展中心接受中央社記者訪問表示，有3所學校以「全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病嚴）疫情嚴重」臨時退出比賽，其中有1所學校有男、女排，使得今天參賽隊伍剩44支。

體發中心表示，至於是否這些學校因有學生被匡列而退賽，則不得而知。

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縣府表示，現場進出採實聯制，並出示疫苗接種證明，量額溫，1樓賽場只開放選手進入，其他非選手全都在2樓看台區，以分散人流。

這屆賽會上，屏東縣共有高達11支隊伍，突破各縣市列強的桎梏成功搶下這屆賽會出賽資格，分別是屏榮高中男女排、民生家商男女排、屏東高中男排隊、新園國中男女排、明正國中男女排、內埔國中男排隊以及潮州國中的男排隊。（編輯：謝雅竹）1110423