林子偉腿部拉傷 1A僅出賽2場進傷兵名單

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）美職大都會隊旅美選手林子偉今天被放入7天傷兵名單，本季僅在1A出賽2場，最快要5月3日才能再出賽，至於傷勢狀況，他的經紀人表示，是腿有點拉傷，要再觀察狀況。

林子偉去年球季效力明尼蘇達雙城隊，因為傷勢反覆影響，僅在大聯盟出賽守備1場、沒有打擊機會，季後成為自由球員。經過長時間等待，林子偉直到今年3月確定與紐約大都會隊簽約，再度獲得旅美機會。

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林子偉今年一開始先被分配到1A層級，目前出賽2場，6打數敲出1支安打，是1支二壘安打，選到3次保送，打擊率1成67。不過林子偉今天突然被球隊放入7天傷兵名單，日期從台灣時間4月26日開始算，最快5月3日才能再出賽。

對於林子偉的狀況，他的經紀人接受中央社記者訪問時表示，林子偉的傷勢並沒有很嚴重，是在比賽中跑壘時腿有點拉傷，目前還要再觀察。（編輯：張雅淨）1110427