更多編輯台推薦新聞：
圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡
生活

圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／板南線列車門沒關照樣開 北捷：司機違反標準程序將懲處
首頁 / 運動

林子偉腿部拉傷 1A僅出賽2場進傷兵名單

2022/4/27 11:24（4/27 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美職大都會隊旅美選手林子偉27日被放入7天傷兵名單。（中央社檔案照片）
美職大都會隊旅美選手林子偉27日被放入7天傷兵名單。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北27日電）美職大都會隊旅美選手林子偉今天被放入7天傷兵名單，本季僅在1A出賽2場，最快要5月3日才能再出賽，至於傷勢狀況，他的經紀人表示，是腿有點拉傷，要再觀察狀況。

林子偉去年球季效力明尼蘇達雙城隊，因為傷勢反覆影響，僅在大聯盟出賽守備1場、沒有打擊機會，季後成為自由球員。經過長時間等待，林子偉直到今年3月確定與紐約大都會隊簽約，再度獲得旅美機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林子偉今年一開始先被分配到1A層級，目前出賽2場，6打數敲出1支安打，是1支二壘安打，選到3次保送，打擊率1成67。不過林子偉今天突然被球隊放入7天傷兵名單，日期從台灣時間4月26日開始算，最快5月3日才能再出賽。

對於林子偉的狀況，他的經紀人接受中央社記者訪問時表示，林子偉的傷勢並沒有很嚴重，是在比賽中跑壘時腿有點拉傷，目前還要再觀察。（編輯：張雅淨）1110427

延伸閱讀
林子偉再出發 與紐約大都會簽下小聯盟合約
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載