WSBL球員確診賽季提前終止 裁定國泰女籃稱后

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（中央社記者龍柏安台北28日電）WSBL傳出有兩隊球員確診，今天下午2時中華籃協召開線上會議，經各隊討論後達成共識，本賽季將以例行賽戰績排名作為排序，賽季提前劃下句點，由霸主國泰女籃稱后。

近來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情急遽攀升，超級籃球聯賽（SBL）昨天率先宣布賽季提前結束，而原訂5月3日開打的女子超級籃球聯賽（WSBL）球季冠軍與季軍賽，因傳出球員確診消息，今天舉行線上會議，各隊以保護球員立場，達成停賽共識。

台元紡織教頭邱啟益證實，球隊內部的確有球員確診，不過他強調，球隊內規只要出現身體不適或流感症狀，就會提前採取隔離，而該名球員在上週出現喉嚨癢的症狀後，就已開始隔離。

邱啟益透露，球員隔離後連續兩天快篩結果都是陰性，不過在「出關」前再次篩檢，結果卻轉為陽性，球隊緊急安排進行PCR採檢，昨天檢查結果出爐證實確診。

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邱啟益表示，在疫情爆發後，球隊管理就有進行調整，除賽季期間禁止外食，每週也會進行快篩等措施，不過女籃和裕隆納智捷男籃共用訓練館，因此在男籃有球員確診後，他們就格外謹慎，所幸球隊在源頭把關，因此目前疫情沒有擴大跡象。

而在WSBL確定停賽後，將由例行賽排名作為最終排名，國泰裁定後完成12連霸，而台元名列亞軍，其次依序為台灣電力女籃與中華電信女籃。（編輯：張雅淨）1110428