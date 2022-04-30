張育成確診後已康復 到2A打復健賽敲出1安

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）克里夫蘭守護者隊旅美好手張育成日前因確診被放入傷兵名單，不過經過休息、調整，目前已經康復，並在今天到離居住地比較近的2A球隊打復健賽，2打數敲出1支安打。

張育成在美國時間15日被放入傷兵名單，當時他表示是有點中暑，但後來確定是確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。雖然一度有發燒、咳嗽等症狀，不過經過休息幾天之後，張育成的狀況已經好轉，先從體能訓練開始做起。

根據官網今天球員異動紀錄，張育成今天被分配到2A球隊橡皮鴨（Akron RubberDucks）隊打復健賽，先發打第2棒、擔任指定打擊。張育成在1局下擊出右外野飛球出局，不過4局下敲出中間方向安打，之後就退場休息，總計張育成2打數敲出1支安打。

張育成的粉絲專頁今天貼文指出，他確診後5天開始慢慢調整狀況，剛開始搬重物及蹲下都還會頭暈，但球隊非常精心安排每天的行程表，讓他可以穩穩地重新回到場上。至於復健賽為何是分配到2A而不是3A，粉絲專頁提及，因為2A球場離張育成的居住地移動只要40分鐘，但3A需要2個多小時。（編輯：陳政偉）1110430