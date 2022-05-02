T1雲豹未公布全隊PCR結果 本週3連戰先喊卡

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣職籃T1聯盟桃園雲豹在5名隊職員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，全隊赴醫院採檢，但今天未公布結果，聯盟晚間說，5日統一說明，但雲豹本週3連戰因無法達到最低出賽人數8人，將調整賽程。

雲豹昨天在主場中原大學體育館迎戰高雄全家海神，儘管雲豹賽前登錄9名球員，全場卻以7人應戰，球團賽後才公告賽前有5名隊職員快篩陽性，且在PCR結果均確診，包括4名球員和1名職員，全隊緊急赴醫院採檢，球團昨晚表示，採檢結果最快今天中午前出爐。

雲豹今天與聯盟開會，球團晚間在媒體群組公告，聯盟將在5月5日統一公布此次雲豹疫情相關資訊與聯盟後續賽事，但對於是否已收到全隊PCR結果或新增染疫隊職員，球團回應「統一由聯盟回答」。

雲豹原訂5月6日至8日將在主場展開3連戰，將決定T1聯盟首季季後賽和外卡挑戰賽對戰組合，依照聯盟4月29日臨時總經理會議決議，因應疫情，出賽球員須在24小時內快篩結果陰性，且全隊最低出賽人數必須在8人以上。

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聯盟表示，雲豹球團今天所有隊職員已經完成PCR檢測，目前確診人員均已回報中央流行疫情指揮中心，並根據指揮中心相關防疫規範進行後續處置，相關密切接觸者也已進行匡列與自主健康管理，導致雲豹本週無法達到聯盟最少出賽人數，確定主場3連戰將延賽。

聯盟表示，後續賽程將調整，相關事宜與聯盟後續配套防疫措施將於5日對外公告。至於雲豹內部隊職員詳細確診人數，聯盟並未透露，僅強調其他的資訊將於5日一併對外說明。（編輯：唐聲揚）1110502