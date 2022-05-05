T1最後5戰先暫停 聯盟統計共15名球員確診

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（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣運彩xT1聯盟今晚發出公告，除公布聯盟共計15人確診，也宣布本週最後5場比賽因球隊無法達到最少8人的最低出賽人數要求，因此全部順延，預計將於5月18日後重啟賽程。

台灣兩大職業籃球聯盟T1與P. LEAGUE+聯盟雙雙都有球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）噩耗，PLG今天共兩度發出聯盟公告，宣布包括高雄鋼鐵人與新北國王都有球員與隊職員確診，以及比賽順延的消息。

T1聯盟今晚也宣布，為因應本土疫情大幅攀升，聯盟為掌握6支球團所有球員現階段健康狀況，已於昨天派員至各隊進行快篩檢測並造冊列管，而根據球員普篩結果，目前聯盟共計達15人確診。

T1聯盟表示，聯盟採取從嚴認定的立場，一旦快篩結果呈現陽性，即認定確診，而目前檢驗結果呈陽性的球員與球隊，都已遵照衛生福利部疾病管制署（CDC）規範進行後續處置。

T1聯盟也強調，在尊重球團意願前提下，聯盟不會公布各球隊的個別狀況，聯盟也保證絕對不會隱匿疫情。

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而台啤英熊晚間也宣布，上週傳出隊內球員確診後，全體隊職員在進行隔離與自主健康管理時，仍每日追蹤快篩，前日又有隊職員在自主健康管理期間快篩陰性轉陽性，再經PCR檢驗確診，而球團也認定該隊職員與球員有密切接觸，因此再次啟動自主健康管理。

T1聯盟也確宣布，將暫停本週5月6日至8日桃園雲豹和台灣啤酒英熊共計5場主場賽事，待兩隊球員完成隔離後，預計5月18日重啟賽事。（編輯：陳政偉）1110505