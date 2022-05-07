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MLB道奇隊股東砸下超過1500億 收購英超豪門切爾西

2022/5/7 18:18
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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英超豪門俱樂部切爾西（Chelsea）俄籍富豪老闆阿布拉莫維奇因俄羅斯入侵烏克蘭受到制裁並被迫轉賣球隊。球隊新東家今天揭曉，由美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊股東波利（Todd Boehly）領導的團隊，以42.5億英鎊的總價收購。

美聯社報導，這筆42.5億英鎊（約新台幣1555億元）的交易，包含以締造全球最貴運動團隊紀錄的25億英鎊買下切爾西的股份，以及17.5億英鎊的進一步投資。不過，阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）無法獲得出售球隊的相關收益，他聲稱希望這筆收益可用來為烏克蘭戰爭受害者設立一個基金會。

切爾西表示，已與一個財團就收購條款達成協議，該財團還包括道奇隊的另名老闆華特爾（Mark Walter）、瑞士億萬富豪威斯（Hansjorg Wyss）和私募股權公司 Clearlake Capital的資金等。整筆交易預計於5月下旬完成。

切爾西透過聲明稱：「收益將存入一個凍結的英國銀行帳戶，目標是100%捐贈給阿布拉莫維奇指定的慈善事業。」

接下來，英格蘭超級足球聯賽（Premier League）必須核准新的球隊所有權，政府也必須允許切爾西在阿布拉莫維奇資產凍結的情況下，以企業型態繼續營運。

波利是洛杉磯道奇隊的股東之一，他還持有NBA洛杉磯湖人隊和美國女子職籃（WNBA）洛杉磯火花隊（Sparks）的少數股權。

阿布拉莫維奇自2003年買下切爾西後，19年來切爾西一共拿過21座冠軍。

俄羅斯入侵烏克蘭後，英國政府對阿布拉莫維奇實施制裁，他於3月初搶先宣布出售球隊。（譯者：施施/核稿：陳正健）1110507

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