東運會越南奪金創紀錄 男足2連霸全國夜未眠

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第31屆東南亞運動會23日閉幕，越南男足22日拿下金牌掀本屆賽事高潮，越南小球迷在觀賽時拿著越南國父胡志明的遺像為地主隊越南加油。中央社記者陳家倫河內攝 111年5月23日

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（中央社記者陳家倫河內23日專電）東南亞運動會今晚閉幕，越南代表團合計拿下205面金牌，刷新印尼先前創下的194面金牌紀錄，成為最大贏家。其中，越南男足力克泰國拿下2連霸，越南全國民眾狂歡整晚深夜未眠。

第31屆東南亞運動會（SEA Games，東運會）12日晚間在河內市美亭體育場開幕，來自11個國家共計5100多名運動員參加，賽事已告段落，將於今晚7時閉幕。主辦國越南是這次賽事的最大贏家。

根據東運會官網，越南這次共拿下205金牌、125銀牌、116銅牌，總獎牌數排名第一；泰國92金牌、103銀牌、136銅牌，總獎牌數排名第二；印尼69金牌、91銀牌、81銅牌，總獎牌數排名第三。

臉書（Facebook）專頁「越南政府訊息」指出，越南體育代表團在這次賽事合計拿下205面金牌，打破印尼隊1997年在第19屆東運會上奪得194面金牌的紀錄。

東運會足球賽事最令越南全民瘋狂，越南女足再度奪金，順利完成東運會3連霸；越南男足22日晚間在美亭體育場近4萬名觀眾面前踢走泰國，成功把金牌留在越南，締造越南男足東運會2連霸。

22日晚間近9時越南男足奪冠捷報一傳來，鳴笛、喇叭聲四起，儘管下著大雨，河內市民上街慶祝的興致不減，有市民拿著鍋子、鍋鏟敲打，也有人扛著音箱邊騎機車邊播放歌曲，沿街都是「越南無敵」的喊叫聲。

河內市的大學校園附近，大學生們從宿舍跑到馬路上列隊，人手一支越南國旗，與上街慶祝的汽、機車駕駛們擊掌，自發慶祝的車隊接著駛向還劍湖，主要幹道大塞車，3公里路要騎一小時。

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越南民眾瘋足球的這一幕，讓不少旅居越南的外國人覺得新鮮，紛紛用手機拍下影片、照片在社群媒體上分享。「不用看電視，光聽到外頭的車子都在按喇叭就知道越南贏球了。」

第31屆東運會原定2021年舉行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延期。越南過去2年抗疫期間多次祭出嚴格的社會隔離，去年10月宣布與病毒共存後，陸續解除國境管制、放寬防疫規定，助東運會順利登場。（編輯：韋樞）1110523

越南男足22日晚間在河內市美亭體育場力克泰國奪得第31屆東南亞運動會金牌，締造越南男足東運會2連霸佳績，賽事吸引近4萬名觀眾進場。中央社記者陳家倫河內攝 111年5月23日

第31屆東南亞運動會23日晚間7時閉幕，越南體育代表團在這次賽事合計拿下205面金牌，成為最大贏家。圖為22日男足賽後頒獎，左起黃衣為泰國隊、中間紅衣為越南隊、右邊黑衣為印尼隊。中央社記者陳家倫河內攝 111年5月23日

22日晚間9時越南男足在第31屆東南亞運動會傳來2連霸的捷報，河內市鳴笛、喇叭聲四起，不少汽、機車駕駛手持越南國旗上街慶祝，主要幹道大塞車，3公里路要騎一小時。中央社記者陳家倫河內攝 111年5月23日