王貞治盃青棒敗部賽事 雲林、高雄搶勝保生機

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）王貞治盃青棒賽敗部賽事，雲林縣隊先發投手張哲瑋完投7局無失分，壓制彰化縣打線，率隊以4比0拿勝；高雄市隊林耀煌單場3安2打點，率隊以7比4擊敗嘉義縣，保住晉級生機。

111年王貞治盃青棒賽A組敗部賽事雲林縣（麥寮高中）今天與彰化縣（彰化藝中）交手，雲林縣先發投手張哲瑋展現壓制力，總計用98球投7局，僅被敲出5支安打，投出5次三振、無失分，幫助球隊拿下關鍵勝利。

雲林縣隊1局靠著保送、接連安打、捕逸、高飛犧牲打取得2比0領先，6局再靠著接連安打、失誤、高飛犧牲打多添2分保險分；雲林縣隊搶勝保住生機，下一戰將與台中市（西苑高中）隊交手。

B組敗部賽事高雄市（高苑工商）與嘉義縣（東石高中）交手，高雄市隊2局上打完0比4落後，2局下有攻勢，靠著保送、短打推進，林耀煌二壘打先拿1分，再靠著接連安打、觸身球保送、失誤追分，辛誌揚平手時敲出關鍵安打、幫助球隊翻超前比數。

高雄市隊3局靠著林耀煌適時安打再拿1分，5局林耀煌率先敲出安打，靠著犧牲觸擊、失誤，跑回球隊第7分；林耀煌單場3打數都敲安，貢獻2分打點，打擊表現最佳。

高雄市隊鍾允華中繼2.2局被敲3支安打，投出1次三振、無失分，球隊拿勝，鍾允華為勝投；高雄市隊下一戰對手為新竹市隊（成德高中）。（編輯：管中維）1110508