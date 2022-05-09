王晨佑全大運十項破大會 台灣史上第4傑

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長榮大學王晨佑（中）9日在全大運公開男生組十項全能繳出7655分摘金，同時改寫古金水締造的大會紀錄7599分，一躍成為台灣史上十項第4傑。中央社記者黃巧雯攝 111年5月9日

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（中央社記者黃巧雯桃園9日電）長榮大學王晨佑去年在全大運十項全能因抽筋無法破大會紀錄，今年他捲土重來，繳出7655分順利摘金，同時也改寫古金水締造的大會紀錄7599分，一躍成為台灣史上十項第4傑。

111年全國大專校院運動會在國立體大舉行，其中公開男生組全十項全能項目，分兩天進行。

王晨佑去年在全大運原有機會打破民國75年古金水寫下的7599分大會紀錄，可惜在最後1500公尺項目雙腿抽筋，錯失機會。今天他在公開男生組繳出7655分，為長榮大學進帳1面金牌。

王晨佑躍居台灣史上十項第4傑，僅次於楊傳廣（8010分）、李福恩（7739分）、古金水（7714分），也稍稍彌補去年全大運的遺憾。

儘管打破大會高懸36年紀錄，但在撐竿跳、鐵餅、標槍等弱項未能突破，也讓王晨佑有點落寞。王晨佑表示，希望未來能強化弱項、精進速度，以提升各方面的表現。

王晨佑自評，這次全大運第一天賽事表現比較好，但他亦認為「只要破了個人最佳成績，身體疲勞感就會上來，影響隔天發揮」。

王晨佑透露，昨天賽事結束後進行治療，右大腿嚴重抽筋，導致頭痛，今晨睡醒後大腿依舊緊繃，所幸與物理治療師配合，才能在110公尺跨欄跑出好成績。

面對世大運、杭州亞運雙雙延期，王晨佑坦言，因久未出國比賽，第一時間覺得很可惜，但後來轉念一想，可以趁機加強不足之處，但競爭者同樣有更多時間訓練，還須設法尋求自我突破。（編輯：屈享平）1110509