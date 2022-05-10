正妹射手宋諭婷棄田徑轉射擊 全大運包攬3金

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台北市大的宋諭婷（右）與呂紹全（左）10日聯手在全大運射擊10公尺混合步槍決賽以16比10擊敗國立體大，完成3連霸，這也是宋諭婷在今年全大運拿下的第3面金牌，田徑短跑選手出身的她，在射擊找到一片天。中央社記者龍柏安攝 111年5月10日

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（中央社記者龍柏安台北10日電）田徑短跑出身，卻在射擊找到一片天，台北市大研究所三年級的美女射手宋諭婷，今天在全大運射擊10公尺混合步槍決賽，與呂紹全聯手以16比10擊敗國立體大，完成3連霸。

111年全國大專校院運動會射擊項目，今天在林口公西靶場進行最後一天賽事，宋諭婷和雅加達—巨港亞運金牌得主呂紹全，克服4比8劣勢，逆轉擊敗國立體大的葉玟萱與歐浩恩，宋諭婷也摘下今年全大運的第3面金牌。

宋諭婷今年共包辦個人賽、女團與混雙3金，堪稱是步槍最大贏家，外型甜美的她透露，國中3年級原是田徑隊短跑選手，因太常受傷才轉換跑道。

至於為何會選步槍，宋諭婷的理由令人噴飯，她笑說，第1次試槍，她手槍5發子彈全沒打在靶上，步槍倒是有中靶，因此她認定自己與手槍無緣，加上開始練槍後發現，不用曬太陽還有冷氣吹，更讓她堅定自己的選擇沒錯。

高中才起步練槍，宋諭婷直到研究所才嶄露頭角，今年她不僅取得成都世大運參賽門票，也是杭州亞運培訓隊的一員，也因成績來得比人晚，更讓她兢兢業業不敢鬆懈，「直到現在，我都像走在獨木橋上。」

宋諭婷混雙的隊友，是上屆亞運混雙金牌得主之一的呂紹全，兩人場上默契十足，場下鬥嘴樂趣無窮，宋諭婷開玩笑說：「跟他當隊友真心覺得累。」

宋諭婷透露，呂紹全是台灣男子步槍的第1人，很早以前就是很有名的選手，壓根沒想過兩人竟會變隊友，而呂紹全則誇宋諭婷原本就有實力，只是過去被裝備拖累導致實力無法發揮。

如今兩人聯手摘金，宋諭婷不忘吐嘈隊友表現掉漆，不過呂紹全拿出成績反駁，表示兩人比賽成績明明相同，宋諭婷也只好改口：「今天呂紹全的表現堪稱是水準以上。」（編輯：屈享平）1110510