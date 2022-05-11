T1中信特攻榮獲最FUN主場 魏嘉豪當選最夯球星

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣職籃T1聯盟今天公布年度球迷票選獎項，新北中信特攻不僅榮獲年度「最FUN主場」殊榮，陣中高人氣球員「袋鼠」魏嘉豪，也擊敗眾多球星獲選為「最夯球星」。

T1聯盟元年2021-22球季年度球迷票選獎項「最夯球星」及「最FUN主場」今天下午5時票選截止，聯盟隨後發布新聞稿公布票選結果。

中信特攻球員魏嘉豪，憑藉著親和力十足的陽光暖男形象，以1萬5625票獲選為「最夯球星」，高雄全家海神球星胡瓏貿的1萬4368票屈居第2。

職籃生涯第1年就成為聯盟人氣王，魏嘉豪坦言相當驚訝，並謙虛地說有更適合人選，但他也感謝幫忙投票的球迷，並許下承諾，「我會加倍努力好好幫助球隊，希望能讓自己更配得上這份殊榮」。

魏嘉豪今年首披台灣男籃戰袍出征，回歸球隊後球技進步不少，獲得教頭李逸驊肯定，魏嘉豪直言：「最大的改變應該是想法，畢竟是職業生涯第一年很多事情都是第一次碰到，期許自己都能把今年遇到的寶貴經驗好好吸收。」面對即將到來的季後賽，他也蓄勢待發，將隨時做好準備。

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除了「最夯球星」外，中信特攻靠著多次主場主題活動都獲好評，加上又有高人氣啦啦隊Passion Sisters幫忙拉抬聲勢，最終以1萬3327票奪下年度「最FUN主場」獎項，高雄全家海神和台南台鋼獵鷹分居第2名（8667票）和第3名（4488票）。

特攻總經理張樹人除了謝謝球迷的投票支持與肯定，也不忘了推薦T1聯盟其他隊伍的主場，「大家其實都非常用心而且有創意地在經營，也各自有不同的特色，希望未來球迷能持續進場，為場上奮戰的球員加油打氣」。（編輯：屈享平）1110511