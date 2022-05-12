王貞治盃青棒4強賽 桃園、台北勝出將爭冠

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）王貞治盃青棒賽今天進行4強決賽，桃園市以8比3擊敗高雄市，隨後台北市則以3比2擊敗台中市，因此明天冠軍戰桃園市、台北市將交手，爭奪本屆賽事冠軍獎盃。

桃園市與高雄市分別在1局下、5局上各得1分；5局下桃園市展開攻勢，黃勇傳、田子杰接連敲安打，加上對方失誤攻下1分超前，接著曾子祐敲出三壘安打再得1分，李勛傑敲二壘安打後，胡孟智補上1打點安打，桃園市取得4比1領先。

高雄市在6局上追回2分，不過桃園市在6局下靠著3支安打、1次保送、2次失誤，再攻下4分大局，終場桃園市就以8比3奪勝。桃園市今天推出黃保羅先發，用78球完投7局，被敲6支安打，沒有出現保送，送出5次三振，失掉3分奪下勝投。

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台北市與台中市交手的賽事，雙方1比1平手時，5局下台北市的郭瑞仁選到保送後，利用推進和林培緯的安打跑回超前分，林培緯也靠著對方中外野手失誤跑回本壘；雖然6局上台中市追回1分，但最後台北市還是以3比2險勝。

台北市今天推出2任投手，先發投手吳冠勳投3.1局，僅被敲1支安打，出現3次四死球，沒有失分；接著張元愷投3.2局，被敲3支安打、投3次保送，送出2次三振，失掉2分，最後奪下勝投。（編輯：謝雅竹）1110512