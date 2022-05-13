曾奪HBL冠軍 新銳木雕師官致佑打造T1冠軍獎盃

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（中央社記者龍柏安台北13日電）年僅20歲的新銳木雕師官致佑，過去曾是HBL名門能仁家商的一員，也曾隨隊登頂奪冠，如今他卸下球衣和戰袍，拿起雕刻刀，一筆一鑿刻畫台灣運彩xT1聯盟元年的冠軍獎盃。

台灣運彩xT1聯盟今天宣布，聯盟為秉持台灣在地出發精神，並彰顯台灣職人文化，特別與三義木雕協會合作，集結11名台灣優秀的木雕師傅，聯手創作19座年度系列獎盃，而總冠軍獎盃，則出自新銳木雕師官致佑之手。

官致佑的父親官小欽，是台灣木雕雕龍的大師人物，官致佑國二時立定志向，高中畢業後將承接父親衣缽，因此在隨能仁家商奪冠後，就正式褪下球衣和球鞋，捲起衣袖成為木雕師。

承襲父親的雕龍手藝，官致佑打造的冠軍獎盃也以龍為主體，龍尾銜著圓球，龍身環繞著線條，握把部分還有水的圖騰，他解釋設計理念：「我以龍為主體，龍代表萬物之首，代表拿到這座冠軍就是T1的第一名，也就是龍頭。」

官致佑也透露，獎盃上的圓，除有籃球的意涵，也象徵著T1元年，中間的線條則意旨冠軍精神能夠延續，也希望T1聯盟可以一屆傳一屆，延綿不絕，「至於握把上面水的圖騰，代表著淚水、汗水甚至是血水，在訓練或比賽過程中難免會有受傷、難過。」

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事實上，這並非官致佑首次替聯盟打造冠軍獎盃，他曾在去年和父親聯手，費時2個多月替HBL高中籃球聯賽打造獨一無二的冠軍獎盃。

此外T1年度球員最大獎年度MVP與年度最佳外援獎座，聯盟則邀請到從事木雕產業將近60年的木雕大師劉明源負責操刀，劉明源以「塊面刀法」聞名，擅長以意象雕刻出各種動物神韻，曾獲多項木雕獎項，也曾受邀至總統府藝廊聯展。（編輯：屈享平）1110513