更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
即日起住院限中重症 長者、發燒兒童、孕婦分流至集中檢疫所
首頁 / 運動

台灣怪力男李灝宇一鳴驚人 獲聯盟單週最佳球員

2022/5/17 12:56（5/17 13:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為李灝宇2019年9月出賽U18世界盃棒球賽擔任中華隊第4棒（前）。（中央社檔案照片）
圖為李灝宇2019年9月出賽U18世界盃棒球賽擔任中華隊第4棒（前）。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北17日電）台灣「怪力男」李灝宇近期手感火燙，連4場出賽開轟，展現長打火力，李灝宇瘋狂打擊數據一鳴驚人，獲選佛羅里達州立聯盟小聯盟1A單週最佳球員。

19歲的野手李灝宇三級棒球在台時期就展現絕佳的打擊力量，被封為「台灣怪力男」，加盟美國職棒費城人隊，今年球季也展現驚人打擊實力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李灝宇上週6場比賽僅1場沒有安打，總計22打數敲出10支安打，包括2支二壘打、4發全壘打，連4場出賽開轟，總計貢獻13分打點，單週打擊率4成55、手感火燙，獲選單週最佳球員；目前本季累積29分打點，獨居佛羅里達州立聯盟打點王。

美媒報導描述，如果有關注費城人隊小聯盟近期賽事，一定會聽到李灝宇這個名字，並用「一鳴驚人」來形容他，提到來自台灣的李灝宇有高品質的擊球能力，加上力量、最近也打出了瘋狂的數據；李灝宇5月手感維持火燙，目前單月打擊率高達4成05，讓人期待他接下來的好表現。（編輯：張芷瑄）1110517

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族