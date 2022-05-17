台灣怪力男李灝宇一鳴驚人 獲聯盟單週最佳球員

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）台灣「怪力男」李灝宇近期手感火燙，連4場出賽開轟，展現長打火力，李灝宇瘋狂打擊數據一鳴驚人，獲選佛羅里達州立聯盟小聯盟1A單週最佳球員。

19歲的野手李灝宇三級棒球在台時期就展現絕佳的打擊力量，被封為「台灣怪力男」，加盟美國職棒費城人隊，今年球季也展現驚人打擊實力。

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李灝宇上週6場比賽僅1場沒有安打，總計22打數敲出10支安打，包括2支二壘打、4發全壘打，連4場出賽開轟，總計貢獻13分打點，單週打擊率4成55、手感火燙，獲選單週最佳球員；目前本季累積29分打點，獨居佛羅里達州立聯盟打點王。

美媒報導描述，如果有關注費城人隊小聯盟近期賽事，一定會聽到李灝宇這個名字，並用「一鳴驚人」來形容他，提到來自台灣的李灝宇有高品質的擊球能力，加上力量、最近也打出了瘋狂的數據；李灝宇5月手感維持火燙，目前單月打擊率高達4成05，讓人期待他接下來的好表現。（編輯：張芷瑄）1110517