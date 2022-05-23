悍將與洋投艾思凱終止合約 續找新外籍戰力

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富邦悍將23日公告外籍戰力異動，二軍合約所屬球員洋投艾思凱（圖）因個人因素提前與球團終止合約，沒有留下中職一軍出賽紀錄。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月23日

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）富邦悍將今天公告外籍戰力異動，二軍合約所屬球員洋投艾思凱因個人因素提前與球團終止合約，沒有留下中職一軍出賽紀錄。球團表示，將持續積極尋找新外籍球員、補強戰力。

悍將季前簽下26歲的投手艾思凱（Luis Escobar），來自哥倫比亞，身高185公分，曾在2019年以23歲的年紀獲得在大聯盟登板投球的機會。

悍將球團發布新聞稿，艾思凱來到中職加入富邦悍將春訓表現並不理想，未被放進開季一軍名單，開季從二軍出發，二軍累計5場出賽（3場先發），投13.2局被敲出11支安打，失掉11分（9分責失分），投出6次三振、12次四壞保送，防禦率5.93，戰績1勝1敗，表現不如教練團預期，因此沒獲得升上一軍機會。

艾思凱因個人因素提前和球團提出終止合約，球團予以同意，艾思凱預計在5月26日離台，球團感謝艾思凱本季對悍將的付出，祝福艾思凱未來有更好的發展。

悍將球團表示，目前仍積極尋找新外援人選，持續為球隊戰力進行補強作業。（編輯：管中維）1110523