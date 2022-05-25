更多編輯台推薦新聞：
四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看
國際

四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職

中職兩地例行賽因雨延賽 桃猿、兄弟26日再戰

2022/5/25 18:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北25日電）中華職棒樂天桃猿今天新增3名一軍教練、4名一軍球員COVID-19快篩陽性，緊急調派二軍教練和球員支援，但受雨勢影響，原訂晚間在台東棒球場與中信兄弟一役，確定延至明天再戰。

中華職棒例行賽今天兩地開打，稍早味全龍在主場天母棒球場迎戰富邦悍將，因雨勢影響、率先延賽後，另一地在台東棒球場樂天桃猿與中信兄弟賽事，也因天候因素，加上場地狀況不佳，確定延至明天晚間6時35分原場地進行補賽。

不過，樂天桃猿近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）內部疫情延燒，今天新增3名教練、5名球員、4名隊職員快篩陽性，分別為一軍教練許銘傑、陳雁風、劉品辰，野手藍寅倫、馮健庭、楊家勝、捕手張閔勛及二軍投手林子崴，其中一軍球員就占4人。

樂天桃猿自5月18日起至今，共9名一軍球員與2名指定遞補球員通報確診，因遭匡列名單尚未達聯盟設定的超過14人停賽標準，在人手吃緊情況下，球團賽前緊急調派二軍教練和球員赴台東支援，在比賽延至明天後，也讓剛與一軍會合的教練和球員多點時間進行調整。（編輯：張雅淨）1110525

延伸閱讀
林承飛敲2分砲桃猿奪勝 悍將連勝難求桃猿兩場紅白對抗賽 林泓育陳俊秀任教頭從自主培訓到最佳進步獎 游朝惟：努力就會成功
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀