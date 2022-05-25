中職兩地例行賽因雨延賽 桃猿、兄弟26日再戰

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）中華職棒樂天桃猿今天新增3名一軍教練、4名一軍球員COVID-19快篩陽性，緊急調派二軍教練和球員支援，但受雨勢影響，原訂晚間在台東棒球場與中信兄弟一役，確定延至明天再戰。

中華職棒例行賽今天兩地開打，稍早味全龍在主場天母棒球場迎戰富邦悍將，因雨勢影響、率先延賽後，另一地在台東棒球場樂天桃猿與中信兄弟賽事，也因天候因素，加上場地狀況不佳，確定延至明天晚間6時35分原場地進行補賽。

不過，樂天桃猿近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）內部疫情延燒，今天新增3名教練、5名球員、4名隊職員快篩陽性，分別為一軍教練許銘傑、陳雁風、劉品辰，野手藍寅倫、馮健庭、楊家勝、捕手張閔勛及二軍投手林子崴，其中一軍球員就占4人。

樂天桃猿自5月18日起至今，共9名一軍球員與2名指定遞補球員通報確診，因遭匡列名單尚未達聯盟設定的超過14人停賽標準，在人手吃緊情況下，球團賽前緊急調派二軍教練和球員赴台東支援，在比賽延至明天後，也讓剛與一軍會合的教練和球員多點時間進行調整。（編輯：張雅淨）1110525