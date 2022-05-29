女子鏈球好手余雅倩 盼移訓歐美對決更多好手

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（中央社記者黃巧雯新北29日電）台灣女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩，日前在日本織田幹雄田徑紀念賽再度改寫全國紀錄，她今天表示，首次參加國際賽很興奮，盼未來有機會赴歐美移訓、比賽，對決更多好手。

余雅倩4月前往日本，並在織田幹雄田徑紀念賽擲出64公尺34搶下金牌，將個人所保有的全國紀錄送入歷史，她今天參加在板橋第一運動場舉行的台灣田徑公開賽，決賽以62公尺53摘金。

余雅倩近期表現穩定，每場都給自己設定目標，至少擲出60公尺，她透露，赴日本比賽時狀況不錯，平均大多能擲出60至62公尺之間。

不過，返台後歷經隔離，直到5月11日才出關，讓她大嘆體能還是有落差，且自身肌肉都「消風」，因此這次台灣田徑公開賽主要是以調整狀態為主。

余雅倩回憶起織田幹雄田徑紀念賽，為個人國際賽首秀，出發前特別尋求學校老師進行心理輔導，她說：「這場雖然是第一次，可是我滿有自信的，不會太過於緊張，吃飽、睡好，參加比賽」。

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余雅倩也感受到國際賽臨場氛圍不同，讓她心情相當興奮，她期許，未來有機會能去歐美移地訓練、比賽，與其他等級更高、能擲出70公尺以上的好手較勁。

余雅倩同時還分享一段出國比賽小插曲，英文還有待加強的她，曾遇到飯店工作人員致電詢問隔天早餐餐點，因太過緊張，一時之間不知如何回應，雙方僵持約10分鐘，她趕緊向教練求救，「教練當時赤腳趕快跑來拯救我」，也讓她有點不好意思，直呼未來會再加強英文。（編輯：屈享平）1110529