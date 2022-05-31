玉山盃青棒6/2開打 快篩陽不影響入選國手資格

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（中央社記者謝靜雯台北31日電）U18國手選拔賽玉山盃青棒賽將於6月2日開打，今天公布防疫規定，隊職員需出示快篩陰性證明，快篩陽性球員8人以上球隊退出賽事，但不影響球員入選代表隊資格，苗栗縣因疫情棄賽。

U18世界盃棒球賽國手選拔賽、玉山盃全國青棒錦標賽將於6月2日於三重、台體大棒球場兩地開打，此次總計18支球隊報名參賽，預賽採雙敗淘汰賽制，決賽採單淘汰賽制，4強賽預計6月10日在天母棒球場舉行、冠軍11日出爐。

中華民國棒球協會公告COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範，此次參賽球隊包括教練、球員，都必須提供6月1日至3日期間內的快篩陰性證明才可以出賽，各隊快篩陽性球員達8人以上，無條件退出本次賽事；相關工作人員、裁判紀錄、球探也要提供證明；苗栗縣隊因為疫情已經棄賽。

若在決賽球隊產生前，有過半數球隊（不含已淘汰球隊）因為疫情無法出賽，賽事立刻取消，若冠軍戰組合出爐，但因疫情無法繼續比賽，將討論採抽籤或者共同組成代表隊教練團；因快篩陽性而無法出賽的球員不影響入選代表隊的資格。

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若賽事無法順利完成，且沒有延期舉辦的空間，U18世界盃代表隊教練團由上一屆玉山盃青棒賽冠軍隊教練團組成，另外也會參考111年王貞治盃青棒賽、110學年度高中棒球聯賽（木棒組）球員表現，選出培訓隊名單。

上一屆玉山盃青棒賽冠軍戰因雨裁定，新北市、桃園市隊並列冠軍，大會最有價值球員（MVP）為新北市隊投手林昱珉；若今年選拔賽無法順利完賽，仍需再討論代表隊教練團籌組方式。（編輯：張芷瑄）1110531