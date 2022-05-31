陳亮達6/1告別式 市府將發全障運7金獎金56萬

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）帕運國手陳亮達24日發生車禍喪生，明天將舉行告別式，高市運發局長侯尊堯說，陳亮達生前勇奪全國身心障礙國民運動會7金，市府將以專簽方式將獎金56萬元撥給家屬。

陳亮達生前代表高雄市參加111年全國身心障礙國民運動會肢障游泳7項都摘金，侯尊堯對中央社記者表示，高市府原本將頒發新台幣56萬元獎金，但已無法親自交給他，因此將以專簽方式，近日加速撥發獎金給家屬。

此外，為了減輕家屬負擔，運發局也媒合鳳山雙慈亭、觀音山金寶塔、大仁禮儀公司等善心單位，出錢出力，協助處理陳亮達身後事。

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陳亮達的告別式將於明天上午舉行，侯尊堯說，市長陳其邁29日有到靈堂上香致意，跟陳亮達感情深厚的阿嬤，每次一談起陳亮達，就會忍不住落淚，令人不捨。

陳亮達就讀正修科大休閒與運動管理學系，是高雄去年參加東京帕運代表台灣參賽的游泳國手，今年運發局製作的運動年曆，陳亮達更擔任7月運動明星主角之一，他在格言上寫著「不要害怕和別人不一樣」，勵志的成長過程也曾被拍成電影。（編輯：謝雅竹）1110531